Марки, пропитанные наркотиком, найдены в новогоднем письме в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская таможня нашла в новогоднем конверте марки, пропитанные синтетическим наркотиком, – под видом дружеского письма их отправили из Украины на Южный Урал, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудники таможни и транспортной полиции пресекли контрабанду запрещенных препаратов из Украины. Злоумышленники положили в новогодний конверт 20 марок, пропитанных синтетическими наркотиками, и отправили под видом письма другу.

Заказчиком оказался гражданин Казахстана, который был задержан в почтовом отделении Челябинска после получения письма. На него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 229 УК РФ (контрабанда наркотических средств), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас проводится химическая экспертиза, по результатам которой будет установлена суммарная масса вещества.