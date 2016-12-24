Магнитогорский «Металлург» в выездном матче одолел братиславский «Слован»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский «Металлург» (Челябинская область) в очередном мачте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл братиславский «Слован» – игра закончилась со счетом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В первом периоде Александр Семин оформил дубль (08:58, 15:16), но уже через 30 секунд Джефф Таффе отыграл одну шайбу (15:46), а вскоре Жига Еглич сравнял счет (22:07). Снова вывел «Магнитку» вперед Томаш Филиппи (35:06), а окончательный счет сделал Данис Зарипов (44:41).