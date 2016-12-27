Магазин в Челябинске выплатит покупательнице 150 тыс. за сломанную ногу

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магазин в Челябинске заплатит покупательнице 150 тыс. рублей за сломанную ногу – женщина получила травму, поскользнувшись на ледовом покрытии возле места загрузки товара, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в декабре 2015 года.

«Женщина, выходя из магазина в вечернее время, поскользнулась на ледовом покрытии возле места загрузки товара, упала, в результате чего сломала правую ногу. Она просила взыскать с АО "Дикси Юг" компенсацию морального вреда и ущерб, в том числе на приобретение костылей, оплату медицинских анализов», – сообщили в Калининском райсуде.

Суд пришел к выводу о частичном удовлетворении иска и взыскал в пользу пострадавшей 150 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда и более 5 тыс. – материального.

АО «Дикси-Юг», не согласившись с таким решением, подало апелляционную жалобу. В ней говорилось, что тротуар, построенный вдоль трассы общего пользования, является ее элементом благоустройства, а осуществление дорожной деятельности отнесено к вопросам местного значения органа местного самоуправления.

Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда не нашла оснований для отмены решения райсуда. Доводы жалобы признаны несостоятельными, поскольку опровергаются, в том числе, объяснениями управляющего магазина, подтвердившего обязанность работников ежедневно очищать территорию вокруг магазина, в частности, место выгрузки.

Апелляционное определение вступило в законную силу.