МММщица из Магнитогорска не смогла улучшить себе условия отсидки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Магнитогорска (Челябинская область), похитившая более 3 млн рублей с помощью финансовой пирамиды, не смогла смягчить себе наказание, улучшив условия отбывания срока, – областной суд отказал ей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЧОС.

Ленинский райсуд Магнитогорска в августе 2014 года приговорил 55-летнюю Елену Булах к трем годам и шести месяцам колонии общего режима и штрафу. В сентябре 2016 года женщина обратилась в Металлургический райсуд Челябинска, расположенный рядом с колонией, где она отбывала срок, с просьбой привести приговор в соответствии с действующим законодательством. В этом ей было отказано. Тогда мошенница обжаловала постановление в Челябинский областной суд.

«Женщина настаивала на удовлетворении своего ходатайства о приведении указанного приговора в соответствие с действующим законодательством, улучшающим ее положение. Однако областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а постановление районного суда без изменения», – говорится в сообщении.

Напомним, в 2012 году подсудимая, являясь участницей финансовой системы «Мы Можем Многое-2011» (МММ-2011), выманила у двух незнакомых граждан 290 тыс. рублей. С 20 мая 2012 года женщина была консультантом компании «Лайф Ди Вижн ЛТД» (Новая Зеландия) и предложила людям выгодно вложить деньги. В результате 13 человек передали злоумышленнице 3 млн 981 тыс. рублей. Елена Булах 28 мая 2012 года открыла счет на 66 тыс. 995 долларов США и для имитации деятельности часть средств перечислила семи потерпевшим. В результате общая сумма похищенного составила 3 млн 395 тыс. рублей.