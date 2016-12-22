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Агентство новостей Доступ 1 22 декабря 2016 года, 13:17

«Каждому придется по душе»: ледовый городок-2016 готов к открытию


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В понедельник, 26 декабря, в 17.00 в центре Челябинска откроют ледовый городок-2016 – горожане посмотрят предновогодний концерт, узнают имена главных Деда Мороза и Снегурочки грядущего года, покатаются на горках и сделают селфи с талисманам ЧМ по фигурному катанию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как известно, ледовый городок в этом году посвящен первенству по фигурному катанию, которое cтартовало в южноуральской столице. Поэтому центральными фигурами ледового царства стали очаровательные пингвины – талисманы состязаний, и гигантские коньки, на фоне которых можно сделать эффектное селфи.

Ограждения вокруг городка, олицетворяющие образы Уральских гор, также выполнены из снега и льда. Всего на площади Революции появились 25 ледяных объектов, из которых семь – горки.

Как и в прошлом году, городок поделен на несколько зон, соответствующих разным возрастам: для малышей будут организованы небольшие горки, а взрослые смогут кататься с больших горок с несколькими спусками и поворотами.

Организаторы обещают: каждому найдется занятие по душе в ледяном царстве.

Кульминационным моментом последнего понедельника года станет зажжение огней на главной городской елке.

Фото пресс-службы администрации Челябинска

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Теги: новый год, дед мороз, снегурочка, ледовый городок, елка, новости челябинска, афиша челябинска
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