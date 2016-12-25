Католики отмечают Рождество Христово – традиции и образы праздника

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 25 декабря, отмечается католическое Рождество более чем в ста странах мира это государственный праздник. Сегодня же Рождение Сына Божьего празднуют лютеране, другие протестантские конфессии, а также и православные тех стран, где принят Юлианский календарь, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Смысл праздника остается неизменным для всех конфессий. Это праздник спасения человечества, ибо уже сразу после рождения Христа за ним охотились язычники, которые пытались убить его. Царь приказал убить всех младенцев младше 2 лет. После переписи населения и посещения Вифлеема, Иосифа, супруга Марии, посетил ангел и сказал, что им нужно уходить как можно дольше из страны, чтобы избежать смерти младенца Иисуса. Именно так они и сделали, уйди в Египет.

Это праздник чуда сохранения невинности, которую Мария дала клятву хранить до конца дней своих. Как говорится в писании, по приближению родов, Иосиф пошел за повитухой, но, вернувшись, они увидели яркий свет, исходящий из пещеры. Они вошли туда. Но Мария уже держала младенца на руках.

Первые сведения о праздновании христианами Рождества относятся к IV веку. Возможно, выбор 25 декабря связан с приходившимся на этот день языческим солярным праздником «Рождения Солнца Непобедимого», который после принятия в Риме христианства наполнился новым содержанием, полагает calend.ru.

ТРАДИЦИИ И ОБРАЗЫ КАТОЛИЧЕСКОГО РОЖДЕСТВА

Согласно одной из современных гипотез, выбор даты Рождества произошел по причине одновременного празднования ранними христианами Боговоплощения (зачатия Христа) и Пасхи. Соответственно, в результате прибавления к этой дате (25 марта) девяти месяцев, Рождество пришлось на 25 декабря.

В XIII веке, во времена святого Франциска Ассизского, появился обычай выставлять в храмах для поклонения ясли, в которые помещается фигурка Младенца Иисуса. Со временем ясли стали ставить перед Рождеством не только в храмах, но и в домах. Домашние сантоны (вертепы) – макеты в застекленных ящиках изображают грот, а в яслях лежит младенец Иисус. Рядом с ним Богоматерь, Иосиф, ангел, пришедшие на поклонение пастухи, а также животные – бык, осел. Изображаются также целые сценки из народного быта: например, рядом со святым семейством помещают крестьян в народных костюмах.

В католических странах хорошо известен обычай колядования – хождения по домам детей и молодежи с песнями и добрыми пожеланиями. В ответ колядующие получают подарки: колбасу, жареные каштаны, фрукты, яйца, пирожки, сладости. В процессиях участвуют различные маски, ряженые в шкуры животных, это действо сопровождается шумным весельем.

О пережитках языческого культа солнца в рождественских святках свидетельствует традиция зажигания обрядового огня в домашнем очаге — «рождественского полена». Полено торжественно, соблюдая различные церемонии, вносили в дом, поджигали, одновременно творя молитву и вырезая на нем крест (попытка примирить языческий обряд с христианской религией). Полено посыпали зерном, поливали медом, вином и маслом, клали на него кусочки еды, обращались к нему как к живому существу, поднимали в его честь бокалы вина.

В дни празднования Рождества установился обычай преломлять «рождественский хлеб» – особые пресные облатки, освящаемые в храмах во время Адвента, – и вкушать его как перед праздничной трапезой, так и во время приветствий и поздравлений друг друга с праздником.

Еще один обычай – установка в домах наряженных елей. Эта языческая традиция зародилась у германских народов, в обрядовости которых ель была символом жизни и плодородия. С распространением христианства среди народов Центральной и Северной Европы украшенная разноцветными шарами ель обрело новую символику: ее стали устанавливать в домах 24 декабря, как символ райского древа с изобильными плодами.

В лютеранстве к рождественским традициям относятся еще и горящие свечи – символ света, символ звезд, сиявших на небе в час рождения Христа.

Упряжка оленей Санта-Клауса пролетела над Челябинском

Образ Санта-Клауса, носки, куда он кладет подарки и прочие атрибуты классического американского Рождества нам знакомы. Но в разных краях есть немало своих местных традиций и обычаев, связанных с этим праздником.

Большинству маленьких поляков подарки на Рождество приносит всем известный Санта-Клаус, он же Святой Николай. Но есть регионы, в которых эту важную и ответственную работы выполняют такие персонажи как: Звездный человек, Маленькая звездочка, Маленький Ангел и Младенец Иисус. А на востоке страны еще остались семьи, которые ждут Деда Мороза.



В Австрии и частично в Германии до сих пор помнят еще одного рождественского персонажа по имени Крампус. Если в нашей традиции непослушные дети просто не получают подарка, то у австрийцев и немцев они еще и получают наказание розгами от Крампуса. Да и выглядит он достаточно пугающе, с рогами, копытами и колокольчиками. Особо непослушных детей он может засунуть в мешок и увезти в свой замок.

Католичество в Латинской Америке всегда было очень специфическим. Во многих мексиканских городах, например, празднования Рождества – дело общественное. Люди собираются в огромную колонну, выносят из домов керамическую посуду, вместе идут к церкви, где эту посуду бьют. Считается, что вместе с посудой уходят все невзгоды и печали старого года.

ЧТО МОЖНО И ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В РОЖДЕСТВО

Нельзя заниматься шитьем. Вообще, всякое рукоделие в праздничные дни грозит кому-то из членов семьи внезапной слепотой или глухотой.

Не меньшая опасность поджидает охотников, отправившихся в лес в Рождество. Считалось, что выходящие на охоту в святой день либо замерзнут в лесу, либо станут добычей того зверя, на которого собирались охотиться.

Ни в коем случае нельзя садиться за праздничный стол в ношеной одежде: те, кто пренебрегал этим условием, рисковали прожить очень неудачный год. Сходная беда ожидала и тех, кто являлся к праздничному столу одетым в черное.

Но также считается, что чем больше потрачено денег на устройство рождественского праздника, тем больший достаток ожидает семью в ближайшем году.

Танцы и игры вокруг елки на свежем воздухе в рождественские дни обещают участникам веселья крепкое здоровье на ближайшие 12 месяцев