Католики и протестанты отмечают Рождественский сочельник

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 24 декабря 2016 года, у католиков наступает Рождественский сочельник или Вигилия – во многих странах в этот день верующие соблюдают строгий пост, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Российские католики готовятся к Рождеству Христову, празднование которого начнется в ночь на 25 декабря: во всех католических храмах и часовнях страны устанавливаются елки, обустраиваются вертепы с яслями, в которые перед началом вечернего богослужения 24 декабря будут торжественно возложены фигурки младенца Иисуса.

Рождественское время начинается 24 декабря мессой Навечерия Рождества и заканчивается праздником Крещения Господня – воскресеньем после Богоявления (8 января 2017 года).

Вместе с католиками Рождество в ночь на 25 декабря празднуют протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира, пользующихся Новоюлианским календарем, который пока (до 2800 года) совпадает с Григорианским.

Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Польская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, живущие по Юлианскому календарю, встретят Рождество Христово 7 января. Армянская апостольская церковь, живущая по собственному календарю, встречает Рождество в ночь на 6 января.

Рождественская трапеза перед вечерним богослужением 24 декабря символизирует радость осознания близости Бога и благодарность ему за обилие посылаемых даров, которые были потеряны прародителями человечества – Адамом и Евой. Согласно традиции вся семья собирается за рождественским столом, когда загорится первая звезда. За ужином преломляются и раздаются всем облатки (рождественские хлебцы) с пожеланием друг другу счастья и Божия благословения. Часто за рождественским столом оставляют незанятое место, чтобы даже случайный гость мог быть принят как брат.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников