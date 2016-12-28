«Как заново родился». Президент «Банного союза» – о целительной силе пара и банной мистике

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Русская баня – это практически национальный бренд, и каждый житель нашей страны парился хотя бы раз в жизни, но далеко не все знают, как это нужно делать правильно. Президент «Банного союза» Иван Бояринцев рассказал Агентству новостей «Доступ», как «заново родиться» и смыть с себя все проблемы, а также поведал о своем знакомстве с хозяином бани.

- Иван Борисович, как Вы познакомились с баней? Какие первые Ваши воспоминания?

- Это абсолютно кошмарное ощущение, когда ты сидишь на самой верхней полке, пытаешься обложить снегом или холодной водой край алюминиевого тазика, который сильно перегревается, а без него совсем тяжко. Такое вот угорающее чувство, смешанное с гордостью от того, что я это выдержал. Это впечатление мною получено примерно в возрасте от пяти до десяти лет.

- Кто Вас познакомил с банным делом?

- Папа с пяти лет водил в баню. Сейчас мои сыновья все в бане, а старший, восьмилетний, уже отрабатывает 20-минутную программу и вполне прилично парит, даже выступает на чемпионатах.

БАНЩИКА ВЫДАЮТ ГЛАЗА…

- Расскажите, каким должен быть банщик?

- Если кто-то думает, что банщик – это нечто огнеупорное с огромными мышцами... Ничего подобного. Ребята, которые приходили в банное мастерство из спорта, сгоняли мышечную массу, потому что она при активной работе требует огромного количества кислорода и человек начинает задыхаться. Банщик – это не большой сухопарый человек иногда с животиком. Когда ты встретишь банщика на улице, то не отличишь его от других прохожих.

Банщика выдают глаза – он смотрит сквозь человека, старается разглядеть, что происходит внутри. От хорошего банщика не скроешь свои болезни или порывы и переживания, например, влюбленность или ненависть.

- Какая у банщика главная задача?

- Задача перед банщиком стоит очень серьезная. Он должен разглядеть в человеке чистую и светлую душу, а потом избавить ее от оков, которыми люди себя увешивают: культурой, придумками, запретами, эмоциями, негативом. Задача банщика – вернуть человека в состояние новорожденного дитя. Так ведь и говорят: «Из бани вышел, как заново родился». Банщик видит перед собой не состоявшуюся личность с «погонами» и весом в обществе, а трехмесячного духовно чистого младенца – без всяких регалий, должностей, званий и прочего. Баня призвана исцелять, смывать с человека все проблемы. Поначалу все эти проблемы касаются только души, а потом переходит на тело, и оно увешивается болезнями.

БАННАЯ МИСТИКА

- В славянской мифологии есть банный дух. Что Вы о нем знаете?

- Действительно, есть некая сущность, которую называют банный дух. Вопрос не в том, веришь ты в это или нет. Можно ведь не верить в силу тяжести, но если ты пятой точкой шлепнешься на асфальт, невольно поверишь. Также и здесь – можно не верить в банного духа, но если ты презрительно плюнешь в парной, то сразу «огребешь» – обожжешься, ударишься, поскользнешься, тебе станет плохо.

Это, кстати, касается и банщика – стоит ему увидеть перед собой вместо трехмесячного бесполого младенца женщину с привлекательными формами, он сразу «получит». Такая же участь ждет банщика, который решил «попонтоваться» своим мастерством. Это, конечно, психосоматика – человек понимает, что поступает неправильно, и его внутренняя сущность наказывает.

БАНЯ – СРОДНИ МУЗЫКАЛЬНОМУ ИНСТРУМЕНТУ

- Как Вы готовите баню?

- Баня сродни музыкальному инструменту, поэтому главное – правильно ее настроить. Влажность не должна опускаться ниже 40-60%, а температура – держаться на уровне 60-65 градусов.

Бывает, здоровые сибирские мужики говорят мне, что любят париться при 120 градусах. Когда я первый раз завожу их в 60-градусную парную, они таращат на меня глаза и говорят: «не понял, что это было?» Потом я начинаю поднимать влажность, и когда она выходит за 60%, людям сразу хочется прилечь отдохнуть. Вообще, в понятии банное парение нет слова «жар», поэтому температура выше 100 градусов – это черти жарят человека на сковороде.

- Расскажите, как правильно пользоваться веником.

- Чтобы попарить другого человека, мне нужно 8-12 веников, а вообще, я располагаю ассортиментом из 70 разных веников. Они отличаются наполнением – дуб, береза, клен, липа, осина, черемуха, малина, а к ним добавляются разные травы – душица, зверобой, иван-чай, пижма и так далее. Длина стандартного веника должна быть около 40 сантиметров – среднее предплечье. Кроме того, есть специальные веники, например, опахальные, широкие, для нагнетания пара или кисточковые, малюсенькие, для работы с женским личиком.

Еще есть понятие «самопарение», которое профессиональные банщики называют «банным онанизмом» – нормально парить самого себя может только очень сильный человек. Часто встречается парение, когда человек забежит в баню и пару раз махнет на себя облезлым веничком. Лично я такого не испытывал уже лет десять.

БАНЯ С БУКВОЙ «Е» В НАЧАЛЕ

- Случалось ли Вам выгонять гостей из бани за плохое поведение?

- Именно выгонять не приходилось, но был один интересный случай. Однажды я проветривал парную в общественной бане – хлопал дверью. Тут заходит криминальный авторитет – наколки по всему телу, за спиной два здоровых парня. Подходит ко мне и спрашивает: «Что, зайти-то можно?» Я отвечаю: «Подожди немного, а то обожжешься». Он возмутился: «Хочешь сказать, что ты меня не пустишь?» Я понял, что меня сейчас так отрихтуют, что мало не покажется, однако у меня было замечательное настроение – я готовлю отличную баню для друзей. Поэтому я ему отвечаю: «Да просто я люблю тебя, мужик». Сначала он впал в ступор – жизнь его к такому не готовила... Что-то непонятное происходит. А я реально хочу, чтобы ему было хорошо и он отлично попарился. Он вместе с телохранителями присел в углу, а потом тихо и мирно попарился.

Если в бане комфортно, то в этот комфорт вливаются даже самые деструктивные люди. Если же происходит какая-то свалка – это баня с буквой «е» в начале или просто что-то среднее между кабаком и публичным домом. Когда люди приходят не для исцеления, а выпить и посидеть с девушками – баня уходит.

АЛКОГОЛЬ ОТБИВАЕТ ЧУЙКУ

- Допустим ли алкоголь в бане?

- Алкоголь не то чтобы недопустим – его просто не захочешь пить. Недавно в Москве я парил одного состоятельного мужчину. Он выпил немного пива, потом я его хорошенько попарил. Было видно, что у него изрядно загружена печень, и я потратил много времени, чтобы ее разгрузить. Он выходит, отлеживается, удивленный, что его впервые в жизни умотали в бане так, что язык не ворочается, и ноги не держат. Садится за стол и понимает, что совсем не хочет пить свое отличное чешское пиво.

Лично я никогда не употребляю алкоголь. Если выпью, то ближайшую неделю я не банщик, потому что не буду ничего чувствовать руками и душой, а буду стучать по человеку, как по бревну. Алкоголь отбивает чуйку.

- Есть разные виды бань – турецкая, русская, финская. Почему Вы занимаетесь именно русской?

- Занимаюсь русской баней я не из принципа, просто она лучше подходит для нашей территории. Я работал в хамаме – для жаркого климата Турции он идеально подходит со своей 99-процентной влажностью. Недавно парил индуса – для него побывать в парной, как вернуться домой, потому что температура и влажность одинаковая. Реально в Индии бани кругом.

РУССКАЯ БАНЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К НАМ

- Занимаетесь ли Вы строительством бань?

- Часто даю консультации по строительству бани, потому что многие хотят хорошую, но не знают, как ее сделать. Началось все с того, что мне очень хотелось свою баню, а денег на строителей не было, поэтому путем проб и ошибок я пришел к идеальной конструкции и превратил ее в бренд «Живая баня». Это целый перечень позиций, которые отличают настоящую баню от сауны. Обычно при запуске я провожу тест-драйв.

Есть столкновение интересов между банщиками и строителями: первые не могут объяснить, чего хотят, а вторые не понимают, что от них требуют. Когда начинаешь уговаривать строителя сделать баню лучше, то слышишь безапелляционный аргумент: «Я уже 20 лет так строю, и все довольны». И это зачастую стена непробиваемая.

В банном деле сегодня идут удивительные перемены. Что-то происходит очень хорошее. Русская баня возвращается к нам, и с каждым годом все активнее. Сегодняшняя баня на Руси – это отдельная субкультура, со своими тонкостями, обрядами и подробностями. А чтобы знать баню, надо с ней жить.

Сергей Боровинских,

фото со страницы Ивана Бояринцева в социальной сети