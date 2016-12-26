Пн, 26.12.2016, 15:39 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 26 декабря 2016 года, 11:55

Как ускорить интернет на своем смартфоне


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 80% случаев перебоев с мобильным интернетом вина за некачественные услуги связи лежит на производителях смартфонов и ограничениях серверов, к которым обращается абонент. Причем дорогой тариф связи вовсе не гарантирует высокого качества. Такие данные содержатся в исследовании интернет-проекта «Будь мобильным» и компании Tele2.

По статистике, 60% населения Челябинской области пользуется смартфонами. Из них две трети регулярно выходят в интернет со своего мобильного устройства. При этом нередки случаи, когда качество и скорость интернета оставляют желать лучшего. И в большинстве случаев источником проблем является вовсе не оператор связи.

Как оказалось, скорость мобильного интернета зависит от того, в какой разъем смартфона с двумя сим-картами вы вставляете свою. Дело в том, что с высокоскоростным мобильным интернетом может работать лишь одна сим-карта из двух. Вторая либо не поддерживает интернет вовсе, либо ограничивает скорость возможностями сети 2G. При этом производитель старается маркировать слоты для сим-карт, но не все обращают на это внимание.

Также стало известно, что некоторые смартфоны имеют ограничения на передачу данных, наложенные самим производителем. Часть производителей смартфонов ради экономии использует чипы и микросхемы без поддержки российских частот 4G или с их существенным ограничением. Чаще всего с такими ограничениями сталкиваются пользователи мобильников китайских брендов. Соответственно пользователь попросту не сможет выходить в интернет на высоких скоростях.

Еще одно наблюдение – быстрый мобильный интернет может и работает и за пределами больших городов. Часть пользователей привыкла к тому, что качественный мобильный интернет доступен только в крупных городах. Но на самом деле высокие технологии шагнули далеко за пределы мегаполисов. Это подтверждают и специалисты Tele2. В зоне действия сети скоростного мобильного интернета 3G находятся 87,4% населения Челябинской области, а в сети 2G их доля достигает 99,2%.

Новое оборудование позволяет улучшать качество и скорость интернета в кратчайшие сроки. Более года назад Tele2 модернизировала все свое оборудование, запустила 3G-интернет в Челябинской области, а в августе 2016 года в регионе заработал и 4G. Модернизация сети позволила улучшить качество передачи голоса, повысить успешность завершения телефонных звонков, минимизировать число обрывов, а также увеличить четкость голоса до 98,88%.

Исследование также показало, что хороший мобильный интернет вовсе не значит дорогой. Tele2 никогда не злоупотребляла доверием своих абонентов. В настоящее время компания делает ставку на доступные тарифы с пакетом голосового трафика, SMS и мобильного интернета. Пакетные тарифы позволяют существенно сэкономить.

© 2008–2016 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: смартфон, теле2, мобильный интернет
Подписаться на рассылку www.dostup1.ru
3 691
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 15:39
Экс-начальник угрозыска получил условно за хищение золота на 3 млн в Пласте
сегодня, 15:26
Челябинску обещают выделить полмиллиарда на программу «Наш двор»
сегодня, 15:15
До минус 28 в низинах прогнозируют челябинские синоптики ночью 27 декабря
сегодня, 15:11
Житель Пласта, пытавший земляка утюгом, получил 13 лет «строгача»
сегодня, 14:50
В Коркино изъяли свыше 9 500 бутылок алкогольного суррогата
сегодня, 14:10
Разбойник, отобравший у инкассатора 900 тыс., проведет в колонии почти 10 лет
сегодня, 14:02
Роспотребнадзор на месяц запретил продажу спиртосодержащей продукции в стране
сегодня, 13:45
Марки, пропитанные наркотиком, найдены в новогоднем письме в Челябинске
сегодня, 13:38
Микулович вернулся в «Трактор» из «Куньлуня»
сегодня, 12:40
Бухгалтер управления образования осуждена за мошенничество на 360 тыс. рублей
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Прямой доступ
Интервью
Опрос

Какую елку Вы установите дома?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость