Имена южноуральских меценатов увековечат

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Южном Урале учреждена премия «Почетный меценат Челябинской области» – для ее получения необходимо оказать поддержку на сумму не менее 3 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Проектом закона предусмотрено присуждение звания "Почетный меценат Челябинской области", присвоение имен меценатов учреждениям культуры, установка на зданиях информационных надписей, содержащих имена меценатов, освещение деятельности меценатов в СМИ», – рассказал депутат ЗСО Сергей Буяков.

Добавим, что звание «Почетный меценат» будет присваиваться гражданам, оказавшим поддержку на сумму не менее 3 млн рублей в течение трех лет. При этом лауреатам планируется вручать нагрудный знак и удостоверение. Закон «О стимулировании меценатской деятельности в Челябинской области» вступает в силу с 1 января 2017 года.

Реализация закона позволит привлечь внебюджетные средства для сохранения культурных ценностей.

Проект предполагает осуществление на территории Челябинской области следующих мер господдержки меценатской деятельности:

- присуждение благотворителям почетного звания «Почетный меценат Челябинской области»;

- присвоение имен меценатов находящимся в ведении исполнительных органов государственной власти Челябинской области организациям культуры и образовательным организациям, реализующим образовательные программы в области культуры и искусства, а также закрепленным за указанными организациями объектам недвижимого имущества;

- установка на зданиях, сооружениях, принадлежащих получателям меценатской поддержки, и на соответствующих территориях информационных надписей и обозначений, содержащих имена благотворителей;

- информационное освещение деятельности меценатов в СМИ;

- иные меры, предусмотренные законодательством РФ и Челябинской области.