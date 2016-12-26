Пн, 26.12.2016, 10:40 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 26 декабря 2016 года, 10:30

Имена южноуральских меценатов увековечат


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Южном Урале учреждена премия «Почетный меценат Челябинской области» – для ее получения необходимо оказать поддержку на сумму не менее 3 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Проектом закона предусмотрено присуждение звания "Почетный меценат Челябинской области", присвоение имен меценатов учреждениям культуры, установка на зданиях информационных надписей, содержащих имена меценатов, освещение деятельности меценатов в СМИ», – рассказал депутат ЗСО Сергей Буяков.

Добавим, что звание «Почетный меценат» будет присваиваться гражданам, оказавшим поддержку на сумму не менее 3 млн рублей в течение трех лет. При этом лауреатам планируется вручать нагрудный знак и удостоверение. Закон «О стимулировании меценатской деятельности в Челябинской области» вступает в силу с 1 января 2017 года.

Реализация закона позволит привлечь внебюджетные средства для сохранения культурных ценностей.

Проект предполагает осуществление на территории Челябинской области следующих мер господдержки меценатской деятельности:

- присуждение благотворителям почетного звания «Почетный меценат Челябинской области»;

- присвоение имен меценатов находящимся в ведении исполнительных органов государственной власти Челябинской области организациям культуры и образовательным организациям, реализующим образовательные программы в области культуры и искусства, а также закрепленным за указанными организациями объектам недвижимого имущества;

- установка на зданиях, сооружениях, принадлежащих получателям меценатской поддержки, и на соответствующих территориях информационных надписей и обозначений, содержащих имена благотворителей;

- информационное освещение деятельности меценатов в СМИ;

- иные меры, предусмотренные законодательством РФ и Челябинской области.

© 2008–2016 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: челябинская область, заксобрание, благотворительность, новости челябинска, меценаты
Подписаться на рассылку www.dostup1.ru
3 691
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 10:34
Челябинские дети собрали для Деда Мороза сани на бензиновом двигателе
сегодня, 10:07
«Уральская кузница» поздравит около 2 тыс. детей с Новым годом
сегодня, 09:43
Челябинск и область скорбят по погибшим в крушении самолета под Сочи
сегодня, 09:29
Сегодня в России день траура по погибшим в авиакатастрофе в Сочи
вчера, 19:06
«Трактор» и «Металлург» проиграли выездные встречи 25 декабря
вчера, 17:51
Предстоящей ночью на Южном Урале в низинах похолодает до 26
вчера, 17:39
Понедельник, 26 декабря, в России объявлен днем общенационального траура
вчера, 13:01
Католики отмечают Рождество Христово – традиции и образы праздника
вчера, 12:07
СК проверит обстоятельства гибели 3 детей на пожаре под Карталами
вчера, 11:32
Упряжка оленей Санта-Клауса пролетела над Челябинском
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Прямой доступ
Интервью
Опрос

Какую елку Вы установите дома?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость