ВНИМАНИЕ. Горэкоцентр в каникулы будет вывозить мусор без перерывов и выходных

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

МУП «Горэкоцентр» поздравляет челябинцев с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством – и сообщает, что в канун длительных каникул усиливает группировку спецтехники и переходит на работу в усиленном режиме, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Чтобы не допустить переполнения контейнеров, МУП "Горэкоцентр" будет работать без перерывов и выходных, количество рейсов спецтехники будет увеличено», – говорится в сообщении.

Однако работу мусоровозов в дни каникул осложняют автомобили, оставленные водителями возле контейнерных площадок или на подъездных путях к ним.

«Есть много примеров, когда оставленные авто не позволяли вывезти отходы в течение нескольких дней. Чтобы жителям не наблюдать в своих дворах мусорные кучи в течение всех новогодних праздников, Горэкоцентр призывает автовладельцев обращать внимание на то, где и каким образом они паркуют свою машину, не помешает ли она работе спецтехники», – добавляют в компании.

Согласно Правилам благоустройства города Челябинска на территории города запрещается «размещение автотранспорта на загрузочных площадках мест для сбора и временного хранения ТБО».

Сообщить о случаях невывоза отходов горожане могут по телефону 261-97-48.