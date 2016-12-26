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Агентство новостей Доступ 1 26 декабря 2016 года, 20:47

Глава Бакала осужден за превышение полномочий


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Глава Бакала (Саткинский район) лишен права занимать должности на муниципальной и государственной службе на три года за превышение полномочий – Сергей Степанов оплачивал штрафы премиями подчиненных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По версии следствия и суда, в 2015 году Степанов был привлечен ГИБДД в качестве должностного лица к административной ответственности – штрафу в размере 2 тыс. рублей. Оплатить его он поручил своей подчиненной, дав устное указание.

Кроме того, будучи оштрафованным Роспотребнадзором и судебными приставами на 40 тыс. рублей, глава городского поселения дал указание подчиненным выпустить распоряжения о премировании некоторых работников администрации. «На основании изданных распоряжений им были выданы премии в сумме более 41 тыс. рублей, из которых 40 тыс. были направлены Степановым на оплату административных штрафов», – сообщил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении Степанова за превышение должностных полномочий.

Приговором суда мэру назначено три года условно. Кроме того, он лишен права занимать должности на муниципальной и государственной службе сроком на три года.

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Теги: коррупция, саткинский район, превышение полномочий, коррупция в челябинской области, новости бакала
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