Экс-начальник угрозыска получил условно за хищение золота на 3 млн в Пласте

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бывший начальник угрозыска Пластовского района (Челябинская область) приговорен к условному сроку за мошенничество в особо крупном размере – экс-полицейский «изъял» с местного предприятия золота на 3 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Городской суд вынес приговор в отношении экс-начальника угрозыска ОМВД по Пластовскому району Владимира Борисенко. По версии следствия, в 2013 году страж порядка, тогда еще оперуполномоченный ОМВД, присвоил и продал золотой слиток и золотосодержащие материалы, которые изъял в качестве вещественных доказательств по уголовному делу с местного предприятия. Следователи СО по Южноуральску СУ СКР по Челябинской области установили, что стоимость похищенного составила более 3 млн рублей, и собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд.

«Подсудимый признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ – "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Он совершил хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно со штрафом в размере 300 тыс. рублей без ограничения свободы. Дополнительное наказание – испытательный срок четыре года», – рассказала помощник председателя Пластского горсуда Мария Маслова.

Напомним, преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области и регионального управления ФСБ России. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда.

Ольга Плеханова