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ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 28 декабря 2016 года, 07:50

Двух 14-летних подростков осудят за угон в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Двое 14-летних приятелей предстанут перед судом в Челябинске за угон ВАЗа – мальчики попались на глаза сотрудникам Росгвардии, когда толкали машину, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Хозяин ВАЗ-2199 вынужден был оставить автомобиль на неохраняемой парковке, так как тот заглох на пересечении улиц Братьев Кашириных и Молодогвардецев. Мужчине некогда было заниматься своим авто, поэтому оно простояло без присмотра достаточно долго. Ночью 10 октября сотрудники Росгвардии заметили двух подростков, которые толкают ВАЗ к дому №70 по улице Молодогвардейцев. Стражи порядка решили поинтересоваться у мальчиков, что случилось, однако те стали выдумывать версии о том, что купили машину за 3 тыс. рублей, но она не завелась.

«Подростков доставили в ОП “Калининский”, где они, подумав, дали признательные показания, пояснив, что угнали авто, чтобы покататься. Позднее один из парней изменил показания, заявив, что на самом деле они хотели украсть колеса, но второй остался при прежней версии. Мальчикам предъявили обвинение по пункту “а” части 2 статьи 166 УК РФ – “Угон группой лиц по предварительному сговору”. Материалы дела переданы в прокуратуру», – рассказал старший следователь СО по Калининскому району Челябинска Алексей Неваленый.

Известно, что оба мальчика выросли в неблагополучных семьях. У одного из них умерла мать, а отец недавно вышел из колонии. У другого – разведенным родителям было не до воспитания ребенка. Оба подростка, несмотря на школьный возраст, образовательные учреждения не посещали. Теперь ребятам грозит до семи лет лишения свободы.

Ольга Плеханова  

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Теги: угон, подростки, новости челябинска, неблагополучные семьи
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