ВАЖНО. Дубровский потребовал уберечь южноуральцев от беды

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральский губернатор Борис Дубровский потребовал проверить готовность всех служб к работе в праздники – особенно он отметил борьбу со снегом и перевозку детей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По поручению главы региона в администрациях всех муниципалитетов будет организовано круглосуточное дежурство. Как отметил Дубровский, у южноуральцев на каникулах должна быть возможность дозвониться до дежурных и решить любую проблему.

«Кроме того, по прогнозам, ожидаются снегопады. К этому необходимо подготовиться главам муниципальных образований и министерству дорожного хозяйства. Уборка от снега должна проводиться своевременно», – поручил губернатор.

Дубровский акцентировал внимание на обращении с пиротехникой и перевозке детей. Он попросил проработать эти вопросы в школах, с МЧС и полицией.

По словам вице-губернатора Сергея Шаля, во всех муниципалитетах и министерствах назначены ответственные дежурные на каждый день. Сформированы бригады по линии коммунального и дорожного хозяйства, министерства энергетики. Созданы аварийные запасы топлива, материалов и техники.