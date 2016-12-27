Дубровский озвучил Путину меры по снижению загрязнения воздуха промышленных городов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский озвучил меры по уменьшению загрязнения воздуха в городах – по его словам, необходимо проводить сводный расчет предельно допустимых выбросов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Предлагается оценивать совокупное воздействие всех источников загрязнения в городе – проводить сводный расчет предельно допустимых выбросов, и на его основании определять допустимый вклад каждого источника в формирование нормативного качества воздуха в жилой зоне. Этот вклад – квота – станет основой для принятия промышленным предприятием конкретных программ и технологических решений. Их результатом должны стать темпы уменьшения загрязнения в городской черте», – сказал Борис Дубровский, выступая на Госсовете по экологии.

По его словам, одновременно квота определяется для транспортных потоков. Ответственность за ее обеспечение ляжет на муниципалитеты и региональные власти. «Они должны определить свои инструменты влияния, а это, прежде всего, направления развития общественного транспорта, переход на экологически безопасные транспортные средства, современные градостроительные решения для регулирования мощности транспортных потоков», – считает глава региона.

Эффективность такого управления, по его словам, легко определяется по тому, насколько снижаются концентрации вредных веществ в воздухе жилых зон. Дубровский отметил, что необходимые данные для управленческих решений дадут уже существующие системы мониторинга Росгидромета и Роспотребнадзора. «Основным показателем результативности этой совместной деятельности станет степень удовлетворения общественного запроса на чистый воздух. А это уже индикатор устойчивого развития», – уточнил губернатор Челябинской области.

Он предложил включить эти инструменты – сводный расчет загрязнений, квоты концентраций загрязняющих веществ, мониторинг в жилых зонах – в действующие законодательные и нормативно-правовые акты. Это, по мнению Дубровского, даст возможность максимально предметно ставить задачи перед органами власти и промышленными предприятиями.

«Предлагаю определить пилотные регионы для отработки предложенных мер, и сразу скажу, что Челябинская область готова стать таким регионом. Мы ожидаем, что это придаст новый импульс нашему развитию», – добавил он.

Борис Дубровский уточнил, что после 2000 года практически не наблюдается ощутимого снижения загрязнений атмосферы промышленных городов. «Это говорит о том, что мы исчерпали возможности действующей модели управления качеством атмосферного воздуха и надо искать новые инструменты», – сказал он.

Южноуральский губернатор уточнил, что рабочая группа по подготовке Госсовета предложила блок решений для реализации комплексной задачи по улучшению окружающей среды в средней и долгосрочной перспективе. В него входят изменения и дополнения в действующее законодательство в сфере природопользования и охраны окружающей среды; многоуровневая система мотивации создания «чистых» производств, в том числе через введение специальных рыночных инструментов; комплекс мероприятий по развитию возобновляемых источников энергии и новые требования к экологическому просвещению и эффективные механизмы взаимодействия с гражданским обществом.