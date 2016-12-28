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Агентство новостей Доступ 1 28 декабря 2016 года, 14:40

18+ Дожившие до суда насильники 17-летней жительницы Чебаркуля отрицают вину


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Перед судом в Чебаркуле (Челябинская область) предстанут двое участников группового изнасилования 17-летней студентки – третий фигурант повесился в изоляторе еще до ареста, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление произошло 19 октября в квартире одного из домов в Чебаркуле, куда 17-летняя девушка пришла в гости к своему другу по переписке, с которым около месяца общалась в соцсети. У парня дома оказались двое приятелей. Мужчины сначала распивали алкоголь, затем накинулись на юную гостью и все вместе ее изнасиловали. Девушку запугивали, подтаскивая к балкону и угрожая сбросить с 10 этажа. Ее крики о помощи услышали соседи, которые и вызвали полицию. Троицу злоумышленников задержали на месте.

Когда конвой пришел в изолятор за 35-летним фигурантом, его нашли в петле. Мужчина решил, что отвечать за содеянное вместе со своими приятелями не будет. Уголовное преследование в отношении него прекратили в связи со смертью. Его 20-летние сообщники вину признали.

«Психиатрическая экспертиза признала молодых людей вменяемыми, однако на завершающем этапе расследования они изменили показания. Теперь все отрицают свою вину. Тем не менее, нами собрано достаточно доказательств их причастности к преступлению. Расследование завершено», – рассказал руководитель СО по Чебаракулю СУ СКР по Челябинской области Виталий Александров.

Злоумышленникам предъявлено обвинение по части 3 статьи 131 УК РФ и части 3 статьи 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней группой лиц). В ближайшее время парни предстанут перед судом.

Ольга Плеханова

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Теги: соцсети, групповое изнасилование, новости чебаркуля
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