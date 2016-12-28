ВНИМАНИЕ. Дополнительные автобусы направят из Челябинска в райцентры 31 декабря

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жителей Челябинской области предупреждают об изменении расписания автобусов межмуниципальных маршрутов в праздничные дни – 1 января уехать в райцентры не получится, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Миндортранса.

Так, 31 декабря будут организованы дополнительные рейсы с автовокзалов Челябинска во все райцентры. Наибольшая загрузка ожидается в субботу днем.

Вечером 31 декабря и утром 1 января автобусы будут отменены ввиду отсутствия пассажиропотока. Все остальные праздничные дни автобусы будут курсировать по обычному расписанию.

Подробное расписание работы автовокзалов Челябинска на 31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года:

- Областная больница 31.12.2016

- Областная больница 1.01.2017

- Орбита 31.12.2016

- Орбита 1.01.2017

- Синегорье 31.12.2016

- Синегорье 1.01.2017

- Юность 31.12.2016

- Юность 1.01.2017.