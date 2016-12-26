До минус 28 в низинах прогнозируют челябинские синоптики ночью 27 декабря

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Предстоящей ночью в Челябинской области сохранятся сильные морозы – в низинах столбики термометров опустятся до 28 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ночь на вторник в регионе пройдет небольшой снег, в отдельных районах возможны туманы, слабая изморозь, температура воздуха будет минус 19-24, на западе – 14-19, в низинах – до 28 градусов. Днем 27 декабря прогнозируется повышение до 7-12 градусов, в низинах – на пять градусов больше. Ветер юго-западный, западный от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 11 м/с.

В Челябинске этой ночью будет минус 20-22, завтра днем – 10-12, скорость ветра составит 3-8 м/с.

В последующие сутки в ночное время ожидается повышение температуры воздуха на 5-7 градусов.

Ранее сообщалось, что неделя предполагается вполне комфортной в плане погоды: преобладающее поступление воздушных масс с Европейской территории России и Атлантики убережет Урал от значительных морозов. Ожидается преобладание умеренно морозной погоды. Температура воздуха в начале новой недели превысит норму на 3-4 градуса, в конце – понизится до климатических значений: 28-31 декабря ночью ожидается минус 16-21, днем – 10-15 градусов.