Директора АН «Рифей» отправили в колонию за хищение 37 млн рублей у банка в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Директора риелторского агентства осудили в Челябинске за создание преступного сообщества и хищение у банка 37,2 млн рублей под предлогом ипотеки – женщина отправится в колонию общего режима, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор по делу в отношении бывшего директора АН «Рифей» Ирины Полушиной. Являясь руководителем конторы и зная процедуру оформления ипотечных кредитов, в 2013 году женщина создала преступное сообщество, в состав которого вошли сотрудники банка, специалисты-оценщики и риелторы. С октября 2013 года по июль 2014 года участники похитили более 37,2 млн рублей.

«В различных отделениях банка на подставных лиц оформляли кредитные договоры на приобретение недвижимости. Затем они представляли фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения о трудоустройстве и доходах подставных лиц, а также ложные отчеты об оценке рыночной стоимости имущества с указанием в них завышенной стоимости объектов, без намерений исполнения обязательств по кредитным договорам», – рассказала официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Полушина признана виновной по статье 210 УК РФ (создание преступного сообщества), части 4 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное в крупном размере, организованной группой).

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил женщине наказание в виде 6 лет и 8 месяцев колонии общего режима с ограничением свободы на год. В отношении остальных участников сообщества материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, расследование по которому продолжается.