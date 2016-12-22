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Агентство новостей Доступ 1 22 декабря 2016 года, 15:40

Директор чебаркульского МУПа задержан за взятки


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Директор МУПа подозревается в получении взяток от коммерсанта, поставлявшего уголь для нужд Чебаркуля (Челябинская область), – руководитель должен был закрывать глаза на поставку топлива меньшими объемами, чем указано в контракте, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

По версии следствия, в течение 2015 года подозреваемый, являясь на тот момент главным инженером МУПа, получал взятки в размере более 200 тыс. рублей от представителя коммерческой организации, поставлявшей уголь для нужд муниципалитета, за принятие объема топлива меньшего, чем указано в контракте.

Следственными органами возбуждены дела в отношении директора предприятия и представителя коммерческой организации по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и пункту «в» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время проводятся следственные действия. Подозреваемые задержаны. Решается вопрос о предъявлении обвинения. Расследование продолжается.

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Теги: коррупция, взятка, новости чебаркуля, муп
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