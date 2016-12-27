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Агентство новостей Доступ 1 27 декабря 2016 года, 18:08

ВАЖНО. Челябинцы раскритиковали проект новой маршрутной сети города


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

516 остановок, 219 троллейбусов и 245 трамваев к 2022 году. Челябинск станет городом «электрического транспорта и длинных маршрутов». По крайней мере, под это «заточен» проект новой транспортной сети, который обсуждали «всем миром» во вторник, 27 декабря. Большой зал мэрии был забит. Люди специально отпрашивались с работы, а пенсионеры ехали в центр из отдаленных поселков, чтобы сказать свое слово по наболевшей теме. Периодически обстановка накалялась, беседа велась на повышенных тонах и напоминала, скорее, митинг с философскими отклонениями и абстрактными прогнозами. Тем не менее, уже сейчас можно сделать конкретный вывод из стороннего наблюдения: челябинцам проект новой маршрутной сети не понравился. Подробнее – в репортаже Агентства новостей «Доступ».

«МЫ ИСПОЛНЯЛИ ЖЕЛАНИЯ ОБЫЧНЫХ ЖИТЕЛЕЙ»

Слушания вел заместитель главы Челябинска Владимир Алейников. Он напомнил, что действующая маршрутная сеть формировалась в 2010 году, после чего в Челябинске произошло много изменений. «Появились новые микрорайоны, новые предприятия. В некоторые годы мы возводили порядка 1 млн квадратных метров жилья – и многие из вас живут в этих новых высотках», – заметил чиновник, добавив, что пришло время менять не только структуру маршрутной сети, но и генеральный план города. «Эта работа будет вестись параллельно», – сказал Алейников.

Начальник Гортранса Роман Болотов подчеркнул важность мнения каждого челябинца. «Мы обязаны учитывать все чаяния местных жителей, поэтому главы районов, специалисты городского управления транспорта встречались с горожанами и выслушивали их мнения», – отметил Болотов.

В итоге осенью был объявлен аукцион с конкретным техзаданием: власти просили потенциальных подрядчиков отдать приоритет электротранспорту. Торги выиграл Челябинский институт генерального плана и транспорта.

ЧТО ПЛАНИРУЮТ СДЕЛАТЬ

Главный инженер института Петр Телицин показал челябинцам «транспортное» слайд-шоу. «На сегодняшний день общественный транспорт города – это маршрутки (70%), трамваи (12%), троллейбусы (8%) и автобусы (10%). Транспортная сеть города составляет 344 километра. Главные проблемы – это загруженность сети и дублирование маршрутов», – отметил спикер.

На остановке по улице Свободы в час останавливается 204 единицы общественного транспорта. То есть каждые 17 секунд сюда приезжают сразу несколько маршруток, автобусов и троллейбусов.

Для оптимизации транспортной сети инженер и его команда предлагают следующие решения:

- увеличить количество остановок с 480 до 516 (на 7%);
- увеличить количество подвижного состава: троллейбусов со 150 до 219, трамваев – с 191 до 245, автобусов – с 232 до 236. При это количество маршруток сократить на 72% – с 1 503 (!), которые сегодня курсируют по Челябинску, до 420;
- увеличить транспортную сеть с 344 километров до 420.

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ НА ТРАМВАИ И ПОЧЕМУ МЫ НЕ СТРОИМ МЕТРО

Маршрутная сеть потерпела достаточно серьезные изменения. Планируется строительство новых трамвайных линий, одна из которых будет проходить по улицам Курчатова – Овчинникова до железнодорожного вокзала. Трамвай № 6 вообще планируют «убрать» от Теплотеха, вернув его на улицу Труда, а на Чурилово пустить троллейбусы, которые не так давно были сняты из-за нерентабельности, автобусные маршруты – продлить на несколько километров, заполнив «серые дыры».

Новые схемы трамвайнойтроллейбуснойавтобусных линий, а также общая схема маршрутной сети опубликованы на официальном сайте мэрии.

Впрочем, конкретики на слушаниях было откровенно мало, лишь под конец самые смелые пенсионеры жаловались на частные проблемы из разряда «я не могу доехать в областную больницу из поселка Федоровка», «на Доватора не ходят троллейбусы», «Почему 64-х (автобусов. – Прим. АН "Доступ") так много, а 18-й ездит всего четыре раза в день».

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

«Сколько денег собирает транспортная сеть за год? Сколько идет в карман частников?» – поинтересовался житель Челябинска.

«По частникам не знаю, это их коммерческая тайна. Муниципальный транспорт в год собирает порядка 1,5 млрд рублей», – отвечает Алейников.

«Почему по улицам Доватора и Дзержинского не ходит троллейбус с заходом на вокзал?» – «Мы подумаем над вашим вопросом и возможно внесем его в проект».

«Купите много трамваев и троллейбусов, все остальное от лукавого». – «Соблюдайте регламент». – «Это вы в своей гордуме на заседаниях соблюдайте ваш регламент. А мы тут обычные люди хотим высказаться».

«Куда делись купленные в 2010 году автобусы?», «Где вы возьмете деньги на трамваи?», «А вы их будете в Усть-Катаве покупать?», «У нас в Челябинске вообще транспорта не существует».

Вопросов и выступлений было немало. Каждому дали слово, но судя по реакции людей, они остались недовольны. Участники слушаний жалуются на неохваченные транспортом «серые зоны», сложности с поездками после девяти часов вечера и малое количество муниципального транспорта на ряде направлений, что не позволяет федеральным и региональным льготникам воспользоваться правом бесплатного проезда.

Все эти замечания власти пообещали учесть в составлении итоговой схемы маршрутной сети – в 2017 году.

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Теги: администрация челябинска, новости челябинска, маршрутная сеть, городской транспорт, общественные слушания
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