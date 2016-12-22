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Агентство новостей Доступ 1 22 декабря 2016 года, 12:30

ВАЖНО. Челябинцы, объявившие голодовку в 3 общежитиях, начали падать в обморок


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жильцы трех общежитий Челябинска продолжают круглосуточную голодовку в ожидании, что правительство региона обратит внимание на их проблему, – люди не могут приватизировать свои квадратные метры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В режиме круглосуточной голодовки находятся три общежития: на Комарова, 41, проспекте Победы, 287-А и Барбюса, 136-В. Жители последнего отказываются от еды уже четвертые сутки. Вчера люди начали падать в обморок. Помощь медиков потребовалась четырем женщинам, одна из которых является молодой матерью. Скорая помощь четырежды приезжала на вызовы. Голодающим предложили госпитализацию и предупредили о возможном летальном исходе, однако женщины отказались ехать в больницу. Всего на данный момент голодают около 80 человек.

«От правительства Челябинской области еще никто к нам не приезжал. А ведь именно там есть люди, которые могут решить нашу проблему и перевести здания на баланс муниципалитета, чтобы жильцы могли приватизировать квартиры. Я направил обращение к Уполномоченному по правам человека Маргарите Павловой, чтобы она поспособствовала тому, чтобы нашу общественную организацию включили в комиссию общественного контроля. Тогда мы сможем участвовать в сборе информации, нужной чиновникам. По их данным, в общежитиях живут студенты, но это не так», – рассказал председатель Совета жителей общежитий Челябинской области Алексей Миклин.

Напомним, 1 марта 2017 года в России прекратится бесплатная приватизация жилья, которое люди занимают как наниматели. Для жильцов 43 общежитий в Челябинской области это означает, что собственных квадратных метров у них не появится никогда. На протяжении десятилетий люди живут в страхе в любой момент остаться без крыши над головой. Семьи не могут получить нормальные коммунальные услуги, так как не вправе выбирать управляющую компанию. Здания плохо отапливаются. В морозы температура в помещениях падает до 0 градусов. Кроме того, в общежитиях постоянные перебои с горячей водой.

Ольга Плеханова,
фото Совета жителей общежитий Челябинской области

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Теги: коммуналка, голодовка, общежитие, приватизация, новости челябинска, акция протеста
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