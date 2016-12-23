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Агентство новостей Доступ 1 23 декабря 2016 года, 14:44

Челябинцам популярно расскажут о советском конструктивизме


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В субботу, 24 декабря, в Государственном историческом музее Южного Урала пройдет последний в уходящем году лекторий «Курилка Гутенберга» – он будет посвящен советскому конструктивизму, истории фотографии и творчеству Александра Родченко, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Главным поводом для проведения лектория стала выставка «Москва в фотографиях Родченко». Экспозиция привезена в Челябинск в рамках проекта «Искусство сохранять», приуроченного к 175-летию Сбербанка. Все участники «Курилки Гутенберга» до и после мероприятия смогут познакомиться с 50 фотошедеврами Родченко – одного из ярких представителей советского конструктивизма.

Первое выступление лектория будет посвящено зарождению конструктивизма. Аспирант кафедры русского языка и литературы ЮУрГУ Александр Федерякин расскажет об основных манифестах конструктивизма и о том, почему в них содержалось открытое противостояние с другими художественными течениями того времени.

Вторым спикером лектория станет кандидат культурологии, доцент Челябинского государственного университета Ольга Конфедерат, которая познакомит слушателей с фотографами, входившими в группу «Октябрь» или разделявшими ее авангардистские взгляды на фотографию (Александр Родченко, Борис Игнатович, Елизар Лангман, Роман Кармен, Георгий Зельма, Аркадий Шайхет). Круг вопросов, который будет предложен для разговора, включает обсуждение логики появления фотоавангарда, его фотографических достижений и неизбежности перехода в 1930-е годы к другим эстетическим программам.

Начало лектория – 17.00. Место проведения – западная башня музея, вход свободный.

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Теги: сбербанк, выставка, афиша, новости челябинска, лекции, исторический музей
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