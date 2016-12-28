Челябинскую свалку начнут выводить из эксплуатации уже в 2018 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинскую свалку начнут выводить из эксплуатации уже в 2018 году – для этого готовится два резервных полигона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Темой свалки я занимаюсь с первых дней, и сегодня мы видим свет в конце тоннеля. Уже разработана предпроектная документация, а губернатором выделены деньги на работу в 2017 году, когда, собственно, будет объявлен конкурс на проект рекультивации свалки», – рассказал мэр Евгений Тефтелев.

По словам градоначальника, сейчас идет подготовка двух дополнительных полигонов для мусора, чтобы действующая свалка постепенно прекращала свою работу. Они будут действовать примерно в течение 2018 года – одна в районе Полетаево, вторая площадка еще проходит согласование.

Запуск полигона запланирован на 2020 год.