Челябинску обещают выделить полмиллиарда на программу «Наш двор»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Власти Челябинска подвели итоги «Реальных дел» и анонсировали новую программу, уже федерального уровня, под названием «Наш двор», – в 2017 году город должен получить на благоустройство дворов, парков и скверов не менее 400-500 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам градоначальника Евгения Тефтелева, новая программа от предыдущих двух – «Добрые дела» и «Реальные дела» – будет отличаться только денежной составляющей. «В нее попадут 40 крупных городов России, в том числе и наш миллионник. Акцент будет делаться на дворовые территории, парки, скверы и места отдыха людей. Будет выработан стандарт для каждой улицы и каждого двора с учетом пожеланий жителей», – комментирует глава города.

Он также напомнил, что в 2016 году в рамках программы «Реальные дела» губернатор Борис Дубровский выделил Челябинску 319 млн рублей. Деньги из областной казны потратили по ремонт 520 внутриквартальных дорог и тротуаров, благоустройство 110 дворов и ремонт около 20 детских садов и школ. Самой большой проблемой этого проекта стали откровенный брак и недобросовестные подрячики, которых «фиксировали» и «ловили» в каждом районе города.