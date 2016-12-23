Челябинское УФАС вскрыло картель, заработавший 100 млн на детсадах и школах

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Антимонопольщики раскрыли очередной крупный картель компаний, которые «поделили» между собой рынок школ и детсадов в южноуральской столице – общий доход их руководителей превысил 100 млн рублей, в связи с чем дело передали в правоохранительные органы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинского УФАС.



Из материалов дела следует, что компании ООО «Мастер-Сервис», ООО «Мастер-Комфорт» и ООО «Гарант» «поделили» по административно-территориальному принципу между собой более 400 школ и детсадов Челябинска. Подрядчики оказывали услуги по эксплуатации электрических установок, а также по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей. При этом известно, что муниципальные учреждения заключили договоры без проведения конкурентных процедур.

А выездные внеплановые проверки УФАС показали, что директор одной из компаний распоряжался документами своих «конкурентов» – участников картеля. Заявки от образовательных учреждений поступали на единый телефонный номер.

В действиях ООО «Мастер-Сервис», ООО «Мастер-Комфорт» и ООО «Гарант» содержатся признаки нарушения закона о защите конкуренции (создание картеля, установление и поддержание цен, раздел товарного рынка). Далее расследованием дела займется полиция, так как доход руководителей компании оказался довольно крупным, превысив 100 млн рублей.