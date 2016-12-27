Челябинское УФАС накрыло масштабный медицинский картель на 12 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске обнаружили очередной картель, на этот раз по линии медицины – две компании, занимающиеся поставкой хирургического оборудования и ортопедических приспособлений, незаконно заключили контракты на 12 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Как выяснили антимонопольщики, ООО «Архимед» и ООО «Дельрус-Ч» заранее разработали антиконкурентную тактику совместного участия в торгах. Во время торгов их предприимчивые руководители минимально снижали начальную цену контракта, совершая за аукцион только по одному «шагу» – от 0,5% до 5% от заявленной суммы. В результате участникам картеля удалось добиться желаемого на семи аукционах, заказчиками которых выступили Южно-Уральский государственный медицинский университет, военный госпиталь, клинико-диагностический центр и другие организации.

В УФАС выяснили, что торги велись с одного IP-адреса. Кроме того, компании заключили агентские договоры, по которым «Архимед» несколько раз участвовал в аукционах от имени «конкурента».

«Антимонопольная служба признала, что действия компаний по имитации конкурентной борьбы были направлены на минимизацию риска по признанию торгов несостоявшимися и заключение контрактов по наиболее высокой цене», – говорится в официальном сообщении УФАС.

По факту возбудили административное дело, в ходе рассмотрения которого сначала ООО «Архимед», и затем и ООО «Дельрус-Ч» добровольно сознались в своем участии в картеле. Теперь по действующему законодательству первая компания полностью освобождается от административной ответственности, а вторая заплатит минимальный штраф.