Челябинский хоккеист Микулович уезжает в Северную Америку

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Хоккеист Александр Микулович, перешедший в ХК «Трактор» перед дедлайном (25 декабря 2016 года), уезжает в Северную Америку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Контракт с защитником расторгнут», – сообщили в пресс-службе Клуба.

Напомним, Микулович вернулся в «Трактор» из «Куньлунь Ред Стар». Китайский клуб получил за 20-летнего хоккеиста денежную компенсацию. Воспитанник школы «Трактор» в этом сезоне сыграл 7 матчей в КХЛ, не набрав в них очков. В среднем, он проводил на льду 3:37 минуты.

«Мы приняли решение вернуть Александра Микуловича перед дедлайном, чтобы закрепить права за талантливым защитником за "Трактором". В этом сезоне он дебютировал в КХЛ, но сейчас принял решение еще раз попробовать себя в Северной Америке. Мы пошли ему навстречу», – прокомментировал генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.

Он выразил уверенность, что в будущем спортсмен обязательно сыграет за «Трактор» и «принесет клубу много пользы».

Права на защитника в КХЛ закреплены за «Трактором».