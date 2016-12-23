Челябинский «Трактор» обыграл астанинский «Барыс» – 4:3

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский «Трактор» в очередном матче Континентальной хоккейной лиги обыграл астанинский «Барыс» – игра, прошедшая в Казахстане, завершилась со счетом 4:3 (1:0, 2:0, 1:3), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В составе победителей отличились Пол Щехура (03:30, 31:23), Алексей Петров (39:02) и Алексей Кручинин (56:11). У хозяев шайбы в свой актив записали Кэм Баркер (42:23) и Найджел Доус (54:49, 57:02).

К началу третьего периода «черно-белые» вели со счетом 3:0 благодаря дублю Пола Щехуры и голу Алексея Петрова. В заключительной трети «Барыс» сократил отставание до минимального. Алексей Кручинин забросил четвертую шайбу в ворота Хенрика Карлссона, на что астанинцы моментально ответили голом Доуса.