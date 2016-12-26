Челябинские дети собрали для Деда Мороза сани на бензиновом двигателе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Юные изобретатели из Челябинска сконструировали для Деда Мороза сани на бензиновом двигателе – ребята планируют лично вручить подарок новогоднему волшебнику, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ДЮТТ.

Ребята из Дома юношеского технического творчества создали сани, которые имеют гусеничный ход и бензиновый двигатель.

Оформили новогодний транспорт девочки из секций декоративно-прикладного творчества. Они нарисовали на санях стилизованное перо жар-птицы или огненного Петуха – символа 2017 года.

Ребята не только подарят сани Деду Морозу, но и обучат его вождению.

Фото пресс-службы ДЮТТ