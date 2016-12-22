Челябинск принимает лучших фигуристов России

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске в четверг, 22 декабря, стартует Чемпионат России по фигурному катанию – в первый день турнира состоятся выступления мужчин-одиночников и пар с короткой программой, также на лед выйдут танцевальные дуэты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В пятницу – короткая программа у женщин, произвольная программа у мужчин и произвольный танец.

В субботу, 24 декабря, определятся победители среди женщин и спортивных пар, на воскресенье запланированы показательные выступления.

В мужском катании на чемпионате России заявлены 18 участников, самыми опытными из которых являются Сергей Воронов, Максим Ковтун, Михаил Коляда, Артур Дмитриев. В женском турнире также заявлены 18 спортсменок. Кроме того, на чемпионате страны выступят 12 пар и 10 танцевальных дуэтов.

Соревнования пройдут на льду челябинской арены «Трактор», обслуживать турнир будут 45 судей и 120 волонтеров.