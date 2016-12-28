18+ Челябинец, утопивший труп зарезанного приятеля в ванной, предстанет перед судом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске завершено расследование дела в отношении 21-летнего парня, нанесшего несколько десятков ножевых ранений своему знакомому, – в ближайшее время убийца предстанет перед судом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в сентябре 2016 года в одной из квартир дома по улице Дзержинского. В помещении, где была вечеринка, остались распивать спиртное двое 21-летних парней. В ходе пьянки молодые люди рассорились, один из них схватил нож и стал бить собутыльника. Получив несколько десятков ранений, парень скончался, а злоумышленник по непонятной причине поместил труп в ванну с водой.

«Установленный молодой человек в ходе следствия признал свою вину. Ему проведена психиатрическая экспертиза, которая признала его вменяемым, поэтому он понесет уголовную ответственность. Расследование уголовного дела завершено», – рассказал следователь СО по Ленинскому району Челябинска СУ СКР по региону Ринат Сафин.

Парню предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ольга Плеханова