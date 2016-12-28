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Агентство новостей Доступ 1 28 декабря 2016 года, 15:11

Челябэнерго наградили дипломом победителя в «социально-трудовом» конкурсе


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений подвела итоги конкурса «Коллективный договор – основа защиты социально-трудовых прав работников» за 2016 год – в своей группе предприятий многократный победитель конкурса филиал ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» занял почетное третье место, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Дипломы и Благодарственные письма победителям вручали председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Николай Буяков, первый заместитель министра экономического развития области Наталья Лугачева и исполнительный директор областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» Александр Гончаров.

«Участие в конкурсе подтверждает высокий уровень ответственности в защите социально-трудовых прав работников и стремление к улучшению условий труда», – отмечено в благодарственном письме за подписью заместителя губернатора области Руслана Гаттарова.

Коллективный договор филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» направлен на объединение интересов работника и работодателя исходя из принципа социального партнерства. Этот документ является неотъемлемой частью стратегии развития энергокомпании. Документ не только обеспечивает социальную защищенность каждого работника, но и способствует развитию энергокомпании в целом, а, следовательно, обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения Челябинской области.

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Теги: челябэнерго, мрск урала, новости челябинска
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