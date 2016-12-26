Чебаркуль закрыл школы на карантин по гриппу

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Все школы Чебаркуля закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Ограничительные мероприятия продлятся вплоть до новогодних каникул.

«Все общеобразовательные организации Чебаркульского городского округа закрыты на карантин с 26 по 31 декабря из-за ситуации ОРВИ и гриппом», – говорится в сообщении администрации.

Добавим, в полном составе на «досрочные каникулы» ушли школы Магнитогорска и прилегающих к нему Агаповского, Кизильского, Нагайбакского и Верхнеуральского районов. В Миассе на карантин закрыты школы № 22 и 30, а также параллели первых классов в лицее № 6 и школе № 9. В Копейске отменены уроки в семи учебных учреждениях города – школах № 4, 6, 9, 15, 42, 43 и 45.

У учащихся общеобразовательных школ Коркинского района сегодня последний учебный день. По рекомендации санитарных врачей, в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, власти отправляют детей на досрочные каникулы с 27 декабря.