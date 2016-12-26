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Агентство новостей Доступ 1 26 декабря 2016 года, 15:44

ЧТО ДЕЛАТЬ, если рейс на самолет задержали


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Зимой, когда порой штормовое предупреждение объявляется несколько раз в неделю, высота снега достигает 15-20 сантиметров, а на дорогах – восьмибалльные заторы, задержка рейсов – явление настолько обыденное и привычное, что некоторые пассажиры заранее готовятся просидеть в зале аэропорта час-другой. Между тем, минуты ожидания могут и должны (!) скрасить представители авиакомпании, предложив вам напитки, комнату матери и ребенка, горячий обед и даже номер в гостинице. Все это – бесплатно, в зависимости от времени ожидания. Подробный список прав пассажира, а также инструктаж на случай, если авиакомпания отказывается «заботиться», – в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».

При задержке рейса по вине перевозчика (технические и логистические проблемы), а также вследствие неблагоприятных метеорологических условий авиакомпания обязана организовать для пассажиров как в пунктах отправления, так и в промежуточных пунктах следующие услуги:

- предоставить комнату матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;
- обеспечить при необходимости два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;
- предложить прохладительные напитки при ожидании отправления рейса более двух часов;
- обеспечить горячее питание при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов – в дневное время и каждые восемь часов – в ночное;
- разместить в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов – в дневное время и более шести часов – в ночное;
- доставить пассажиров от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы;
- организовать хранение багажа на весь период ожидания.

Неважно, каким рейсом летит пассажир – регулярным или чартерным, национальным перевозчиком или авиакомпанией-лоукостером, его права в случае задержки одинаковы.

Если авиакомпания отказывается предоставлять бесплатные услуги или требует дополнительную плату, необходимо:

- зафиксировать факт задержки авиарейса (это может быть справка от администрации аэропорта отправления или аэропорта прибытия, новые посадочные талоны или акт, составленный несколькими пассажирами с указанием контактных данных). Причина задержки рейса не должна волновать пассажира, так как она никаким образом не влияет на его права;
- по возможности получить письменный отказ в обслуживании при задержке рейса от представителя авиакомпании;
- оплатить горячее питание, гостиницу и такси из собственного кошелька, сохранив при этом кассовые чеки или квитанции, подтверждающие расходы;
- по возвращении домой предъявить письменную претензию о возмещении причиненного ущерба с приложением копий всех документов (включая копии авиабилетов, чеки). В случае отказа в досудебном урегулировании спора иск о возмещении ущерба до 50 тыс. рублей рассматривает мировой судья.

Важно! Не допускается размещение в гостиничных номерах с посторонними людьми. Если правила нарушаются или пассажир остался недоволен условиями размещения, необходимо снять гостиницу самостоятельно, сохранив все подтверждающие документы. После возвращения домой можно будет потребовать у перевозчика компенсацию хотя бы части затрат.

Часто авиакомпании удается подыскать вариант перелета другим бортом (иногда даже другого перевозчика). В этом случае с пассажира не имеют права брать доплату. Все расходы несет виновная в задержке сторона, то есть авиакомпания, чей билет был приобретен изначально.

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Теги: аэропорт, самолет, задержка рейса, авиакомпания, права потребителя, что делать
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