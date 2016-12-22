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Агентство новостей Доступ 1 22 декабря 2016 года, 14:16

ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы ребенка случайно не убила новогодняя игрушка


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магазинные полки притягивают, как магнит. Плюшевые мишки, новогодние петушки, конструкторы, прыгалки, стрелялки. Роспотребнадзор по Челябинской области настоятельно рекомендует южноуральцам оценить не только красоту, но и качество игрушек. Как – Агентство новостей «Доступ» расскажет в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ.

В канун праздников горе-производители, а вместе с ними и продавцы, идут на все, чтобы заработать как можно больше, зачастую сплавляя покупателям залежавшийся или некачественный товар. Да и «свеженькие» забавы порой не менее опасны, если не знать, как они работают и можно ли их в принципе давать детям.

Реальный случай: малыш положил в карман пистоны от детского оружия, а они от нагревания взорвались. Будь на игрушке информация о способе хранения пистонов, об их использовании, ребенок не попал бы в больницу. Такие партии игрушек, без подробных этикеток и инструкций, Роспотребнадзор регулярно изымает у продавцов.

Что же делать?

ШАГ 1. Не верьте глазам – верьте сертификатам.

Прочитайте все, что написано на этикетке – вся информация должна быть на русском языке и обязательно содержать:

- наименование игрушки (артикул при наличии);
- наименование предприятия или фирмы-изготовителя, или ее представителя либо импортера и его юридический адрес.

Информация о сертификации и сроке службы игрушки обязательны, по первому требованию покупателя ему должна быть предоставлена информация о сертификации изделия.

ШАГ 2. Не стесняться и нюхать.

Некоторые производители игрушек применяют дешевую химию, которая содержит мощные яды. Например, формальдегиды, провоцирующие образование раковых клеток; фенолы, представляющие опасность для кожи и внутренних органов; свинец, ртуть, мышьяк. Результат –тяжелые отравления и аллергические реакции у детей, поигравших с новыми куклами. Поэтому в Роспотребнадзоре советуют не стесняться и прямо в магазине понюхать игрушку.

ШАГ 3. Очень внимательно читайте инструкцию.

Инструкции мелким шрифтом могут быть нанесены как на саму игрушку, так и на упаковку, или быть в форме вкладыша.

В инструкции должна быть указана следующая информация:

- по необходимости сборки и установки игрушки именно взрослым (для игрушек, которые не должны собираться ребенком);

- по наличию деталей, потенциально представляющих опасность для ребенка в случае неправильной установки игрушки (для горки с доской для скольжения, подвесных качелей, колец, трапеций, канатов);

- по эксплуатации игрушки и мерам предосторожности;

- предупреждение о возможности возникновения несчастных случаев при несоблюдении мер предосторожности;

- указание о хранении игрушки в местах, не доступных для детей в возрасте до 3 лет;

- о необходимости регулярных проверок основных элементов игрушек (подвесных устройств, креплений, оттяжек);

- указания по осторожному пользованию игрушкой, чтобы избежать падений или столкновений, вызывающих травмы;

- рекомендации по использованию защитного оборудования: шлемов, перчаток, налокотников, наколенников (для игрушек – роликовых коньков и роликовых досок).

И последнее. Делаем акцент на предупреждающие надписи.

Каждая игрушка должна быть снабжена четкой предупредительной информацией о возможных побочных эффектах (опасностях), возникающих при ее использовании, и путях возможного избежания (уменьшения) опасностей.

Например: «Не рекомендовано детям до 3 лет», «Внимание! Пользоваться только под непосредственным наблюдением взрослых», «Осторожно! Во избежание возможности запутывания ребенка снимите игрушку, когда ребенок начнет подниматься на руках и коленях!» (на игрушках, используемых в колыбели, детской кровати или коляске).

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Теги: новый год, роспотребнадзор, игрушки, что делать
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