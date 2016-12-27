ЧМК поздравит с Новым годом более 7 тыс. детей сотрудников предприятия

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) поздравит с Новым годом 7 тыс. 200 детей, чьи родители трудятся на предприятии – каждому вручат сладкий подарок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Также для детей сотрудников предприятия Дворец культуры ЧМК подготовил традиционные новогодние представления, в которых будет задействовано более 100 артистов. Сначала детям покажут спектакль «Волк и семеро козлят на современный лад», затем представление продолжится у новогодней елки, где малышей и ребят постарше развлекут герои известного мультфильма «Фиксики». Новогодние утренники будут проходить до окончания зимних каникул.

К детям, которые по состоянию здоровья не могут посещать массовые мероприятия, Дед Мороз и Снегурочка приедут домой. Участниками традиционной акции комбината «Дед Мороз спешит поздравить!» станут более 100 детей с ограниченными физическими возможностями. Для каждого ребенка подобран индивидуальный подарок.