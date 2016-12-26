Бухгалтер управления образования осуждена за мошенничество на 360 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Агаповском районе (Челябинская область) осуждена бухгалтер управления образования, похитившая около 360 тыс. рублей, «устроив» себя уборщицей в одну из школ, но не выполняя при этом обязанностей по уборке помещений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Осужденная возместила причиненный ущерб. Суд приговорил ее к году лишения свободы условно и назначил двухлетний испытательный срок», – сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Как следует из приговора, в 2011-2016 годах женщина, являясь бухгалтером управления образования Агаповского района, в апреле 2014 была принята на должность уборщика служебных помещений в местную школу. До мая 2016 начисляла себе заработную плату, фактически не выполняя обязанности. Таким образом она похитила из бюджета около 360 тыс. рублей.

Женщину признали виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере.

Приговор вступил в законную силу.