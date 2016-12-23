Более 700 южноуральцев захотели работать на Томинском ГОКе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Более 700 южноуральцев уже захотели работать на Томинском ГОКе – инженеры и «технари» со всех уголков региона шлют в РМК резюме, несмотря на то, что в открытых источниках вакансии на будущее предприятие еще не размещались, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как отмечает вице-президент РМК по социальной ответственности и кадровой политике Анна Шабарова, все поступающие резюме обрабатываются HR-службой, которая занимается формированием кадрового резерва для будущего горно-обогатительного комбината.

«После того как мы завершим формирование штатного расписания и начнем строительство объекта, мы перейдем к этапу собеседований с кандидатами», – говорит Шабарова.

Уже известно, что Томинский ГОК создаст около 1,2 тыс. рабочих мест для представителей 125 специальностей. Здесь понадобятся водители самосвалов и экскаваторов, машинисты буровых установок, слесари-ремонтники, механики, инженеры, операторы пульта управления, а также административный и вспомогательный персонал.

Как и на других предприятиях Русской медной компании, на Томинском ГОКе предпочтение будет отдаваться местным жителям – соискателям из Томино, Коркино, Копейска. В том числе работу на Томинском ГОКе наверняка получат многие сотрудники Коркинского угольного разреза.

Отметим, что руководители комбината планируют сотрудничать в Коркинским горно-строительным техникумом по подготовке кадров. «Таким образом, строительство ГОКа будет способствовать возрождению славы учебного заведения, которое всегда было известно как кузница кадров для горно-добывающей промышленности Урала», – говорит Анна Шабарова.

Напомним, средняя зарплата на предприятиях РМК – 40 тыс. рублей. В целом по Челябинской области – около 27 тыс.

Помимо достойной оплаты труда, работники Томинского ГОКа могут рассчитывать на полноценный соцпакет, включающий бесплатные обеды, компенсацию транспортных расходов, жилье для тех, кто будет работать вахтовым методом.

Подобным желанным работодателем для Варненского района Челябинской области уже несколько года является Михеевский ГОК Русской медной компании. В 2016 году в Варненском районе отмечен крайне низкий уровень безработицы – всего 3,3%. Это едва ли не самый низкий показатель по Челябинской области.

Томинский горно-обогатительный комбинат – один из самых масштабных, современных и высокотехнологичных проектов в медной отрасли, который будет реализован в России. Он будет расположен в Сосновском районе на Томинском месторождении медно-порфировых руд.

В состав проекта войдут рудник «Томинский» и обогатительная фабрика. Инновационные технологии, которые будут задействованы на Томинском ГОКе, позволят обогащать медно-порфировую руду с содержанием меди ниже 0,4%.

Предполагается, что производительность Томинского ГОКа составит 28 млн тонн медной руды в год, из которой будет производиться более 500 тыс. тонн медного концентрата.

Проектная документации прошла обязательную государственную экологическую экспертизу, что говорит о полном соответствии проекта законодательству РФ.

Томинский ГОК включен в «Стратегию развития цветной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года», утвержденную приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 05.05.2014 года № 839.