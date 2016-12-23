Более 200 новогодних деревьев изъято у нелегальных торговцев в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская полиция изъяла 219 хвойных деревьев, которые нелегально продавали на улицах города, – на нарушителей составлены административные протоколы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ОС со СМИ УМВД России по Челябинску.

Стражи порядка 22 декабря в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Лес» и «Ель» выявили факты незаконной реализации хвойных деревьев. Продажа елей, сосен и пихт велась около домов по улицам Петра Столыпина, Молодогвардейцев и Свердловскому проспекту.

Изъято 219 деревьев хвойных пород. На продавцов составлены административные протоколы по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица).