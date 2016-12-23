Более 100 коробок сладкого перца бросили под бульдозер в Челябинске из-за санкций

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске уничтожены санкционные овощи из Турции и Европы – большая партия сладкого перца, салата и томатов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Сотрудники Россельхознадзора и таможенной службы области обнаружили на складе в Челябинске 102 коробки свежего сладкого перца (510 кг) и пять коробок свежего салата (25 кг) из Польши. Также выявлено две сетки свежего корневого сельдерея (18 кг) из Нидерландов и десять коробок свежих турецких томатов (59 кг).

Выяснилось, что продукция является подкарантинной и запрещена к ввозу в РФ – на коробках, сетках и ящиках были остатки этикетки, а также маркировка указанием страны происхождения. Отправителя установить не удалось, а документы на продукцию отсутствуют.

Продукция была уничтожена 22 декабря с помощью тяжелой техники.

Фото пресс-службы Россельхознадзхора