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Агентство новостей Доступ 1 27 декабря 2016 года, 11:23

Более 10 млн рублей получили челябинские монтажники благодаря прокуратуре


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Более 10 млн рублей долга по зарплате вернуло работникам челябинское предприятие под нажимом прокуратуры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства.

Прокуратура Калининского района выявила, что руководство ЗАО «Монтажное управление № 3» задолжало 306 сотрудникам 10,5 млн рублей за октябрь текущего года. В представлении руководителю организации прокурор потребовал погасить долг.

Кроме того, в отношении директора ЗАО возбуждено дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

В итоге задолженность по зарплате погашена в полном объеме. Более того, работникам выплачены проценты, предусмотренные трудовым законодательством за задержку жалованья.

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Теги: долг по зарплате, новости челябинска
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