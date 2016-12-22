Банк покажет расчет долга пенсионерки, продающей почку под Челябинском
Пенсионерка из копейского поселка (Челябинская область), задолжавшая банку 490 тыс. рублей, готова платить по три тысячи ежемесячно без продажи своей почки – правозащитники ведут переговоры с кредитором, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Вячеслав Курилин пообщался с представителями «Хоум кредит банка», которому одинокая пенсионерка оказалась должна почти полмиллиона, заняв 60 тыс. рублей. Финансовое учреждение согласилось предоставить расчет задолженности и объяснить, откуда взялась такая сумма.
«Мы намерены договориться с банком о составлении нормального графика погашения задолженности. Пенсионерка готова платить по три тысячи в месяц. Продолжаем проверять правильность суммы. Я надеюсь, что реальный долг меньше и рассчитаться удастся быстрее», – рассказал Вячеслав Курилин.
Напомним, до отчаяния бабушку довели звонки сотрудников банка. Пожилая женщина сначала исправно вносила кредитные платежи, а потом по состоянию здоровья была вынуждена выйти на пенсию, осталась без зарплаты и не справилась. Сейчас она живет на пенсию 8,5 тыс. рублей.
Ольга Плеханова