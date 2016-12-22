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Агентство новостей Доступ 1 22 декабря 2016 года, 12:01

Банк покажет расчет долга пенсионерки, продающей почку под Челябинском


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Пенсионерка из копейского поселка (Челябинская область), задолжавшая банку 490 тыс. рублей, готова платить по три тысячи ежемесячно без продажи своей почки – правозащитники ведут переговоры с кредитором, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Вячеслав Курилин пообщался с представителями «Хоум кредит банка», которому одинокая пенсионерка оказалась должна почти полмиллиона, заняв 60 тыс. рублей. Финансовое учреждение согласилось предоставить расчет задолженности и объяснить, откуда взялась такая сумма.

«Мы намерены договориться с банком о составлении нормального графика погашения задолженности. Пенсионерка готова платить по три тысячи в месяц. Продолжаем проверять правильность суммы. Я надеюсь, что реальный долг меньше и рассчитаться удастся быстрее», – рассказал Вячеслав Курилин.

Напомним, до отчаяния бабушку довели звонки сотрудников банка. Пожилая женщина сначала исправно вносила кредитные платежи, а потом по состоянию здоровья была вынуждена выйти на пенсию, осталась без зарплаты и не справилась. Сейчас она живет на пенсию 8,5 тыс. рублей.

Ольга Плеханова

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Теги: пенсионерка, донорская почка, коллекторы, новости челябинска, новости коркино, банкротство физических лиц
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