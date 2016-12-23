Сб, 24.12.2016, 17:06 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 23 декабря 2016 года, 16:32

Бандиты, случайно убившие жительницу Магнитогорска, обжаловали приговор


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бандиты, случайно застрелившие жительницу Магнитогорска (Челябинская область) в 2012 году, попытались обжаловать приговор в Верховный суд, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Напомним, что убийство произошло 22 сентября 2012 года у дома 174 по улице Калмыкова в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. Женщина 1978 года рождения находилась в автомобиле ВАЗ-21099, припаркованном в районе остановки общественного транспорта и держала на руках восьмимесячного ребенка. Она получила ранение головы и скончалась на месте.

Как позже выяснилось, трое парней накануне поссорились с другой компанией в ночном клубе, а разрешить конфликт собрались на следующий день. Прибыв на место встречи они начали беспорядочную стрельбу из карабина. 

По решению Челябинского областного суда двое преступников получили 16 и 14 лет колонии строгого режима, а третий – восемь лет общего. Верховный суд рассмотрел апелляцию на данный приговор, внес незначительные изменения в квалификацию статей, однако сам приговор оставил без изменения.

© 2008–2016 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: новости магнитогорска, верховный суд
Подписаться на рассылку www.dostup1.ru
3 691
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 14:34
Уволены 2 повара детсада в Челябинске, где малышей накормили супом с личинками
сегодня, 13:24
У евреев наступает 8-дневный праздник света и огней
сегодня, 10:56
Католики и протестанты отмечают Рождественский сочельник
сегодня, 09:03
Магнитогорский «Металлург» в выездном матче одолел братиславский «Слован»
сегодня, 07:33
В Челябинске минус 16, школы работают в обычном режиме
вчера, 22:33
Челябинский «Трактор» обыграл астанинский «Барыс» – 4:3
вчера, 17:40
В Карабаше закончено расследование по делу экс-главы Ягодинца
вчера, 16:40
Главный синоптик Южного Урала рассказала, какой будет погода на Новый год
вчера, 16:30
Жительница Южного Урала потеряла 220 тыс. рублей, доверившись интернет-«помощнику»
вчера, 16:25
Около 1,5 тыс. бутылок казахской водки будет уничтожено в Челябинской области
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Прямой доступ
Интервью
Опрос

Какую елку Вы установите дома?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость