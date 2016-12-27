Банда чиновников и бизнесменов вернула 5,5 млн в бюджет Снежинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Судебные приставы взыскали материальный ущерб Снежинскому муниципальному казенному учреждению в размере 5 млн 447 тыс. рублей – группировка из чиновников и предпринимателей присвоила эту сумму и должна была вернуть по решению суда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФССП по Челябинской области.

Фигурантами дела были директор МКУ и начальник отдела учреждения – представители заказчика работ по строительству и ремонту магистральных сетей водоснабжения, а также директора подрядчика и субподрядчика, выигравшие муниципальные контракты. Они совместными усилиями решили присвоить бюджетные средства. Трое составляли акты о приемке работ с фиктивными сведениями о выполнении вывоза грунта после копки траншеи и завоза его обратно, а также об использовании более дорогой ППУ-изоляции вместо фактически применяемой минеральной ваты.

Директор МКУ подписывал фиктивные акты, что было основанием для перечисления бюджетных денег подрядчику. Таким образом осуществлялась растрата средств муниципального учреждения, сумма которой делилась между соучастниками. Бюджету нанесен ущерб на 5 млн 447 тыс. рублей.

В декабре 2015 года суд признал всех фигурантов виновными и назначил бывшим чиновникам по пять лет лишения свободы, а также штрафы: директору – 800 тыс., подчиненному – 500 тыс. рублей. Бизнесмены получили по четыре года лишения свободы. Все сроки – условные. Помимо этого, каждый должен был в течение года возместить ущерб.

В марте 2016 года было возбуждено исполнительное производство о взыскании ущерба с ответчиков. У должников арестовали автомобили и ограничили регистрационные действия с недвижимостью. Из зарплат казенному учреждению перечислено около 200 тыс. рублей. Осужденные единовременно внесли более 5 млн рублей на счет МКУ, исполнив приговор суда.