Чт, 22.12.2016, 19:33 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 22 декабря 2016 года, 09:24

ВНИМАНИЕ. Автобусное сообщение Челябинск – Казахстан ограничено из-за морозов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Автобусное сообщение между Челябинской областью и Казахстаном временно ограничено из-за морозов – точное время восстановления движения неизвестно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщил диспетчер на Центральном автовокзале Челябинска (ДС «Юность»), движение ограничено по метеоусловиям. Впрочем, транспортники надеются, что сообщение начнет восстанавливаться ориентировочно в 14.00-15.00. Наличие рейсов на конкретное время рекомендуется уточнять на вокзале.

Напомним, что на Южном Урале сохраняются аномальные холода. Ночью 22 декабря температура воздуха в некоторых районах Челябинской области опустилась до 28-30 градусов ниже нуля. Днем синоптики обещают 21-26 градусов холода, в низинах – до 31.

Сегодня, 22 декабря, отменены уроки у первой смены челябинских школьников с 1 по 4 класс. В Троицке не учатся дети 1-5 классов.

© 2008–2016 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: автобусы, ограничение движения, новости челябинска, новости казахстана, морозы на урале
Подписаться на рассылку www.dostup1.ru
3 691
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 17:24
Магнитогорец, убивший родителей ради страховки и машины, попросил суд о смягчении наказания
сегодня, 16:46
Над Челябинском вновь нависнет смог
сегодня, 15:48
В Челябинске стартуют работы по проектированию объектов к саммитам ШОС и БРИКС
сегодня, 15:40
Директор чебаркульского МУПа задержан за взятки
сегодня, 14:52
18+ Жителя Верхнего Уфалея осудят за убийство одноногого насильника, напавшего на его девушку
сегодня, 14:40
ВАЖНО. Закон, защищающий граждан от произвола коллекторов, заработает с 1 января 2017 года
сегодня, 14:21
Осужден челябинец, укравший пистолет у спящего полицейского
сегодня, 14:16
ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы ребенка случайно не убила новогодняя игрушка
сегодня, 14:02
Южноуральцев ждет последняя аномально холодная ночь в декабре
сегодня, 13:17
«Каждому придется по душе»: ледовый городок-2016 готов к открытию
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Прямой доступ
Интервью
Опрос

Какую елку Вы установите дома?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость