ВНИМАНИЕ. Автобусное сообщение Челябинск – Казахстан ограничено из-за морозов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Автобусное сообщение между Челябинской областью и Казахстаном временно ограничено из-за морозов – точное время восстановления движения неизвестно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщил диспетчер на Центральном автовокзале Челябинска (ДС «Юность»), движение ограничено по метеоусловиям. Впрочем, транспортники надеются, что сообщение начнет восстанавливаться ориентировочно в 14.00-15.00. Наличие рейсов на конкретное время рекомендуется уточнять на вокзале.

Напомним, что на Южном Урале сохраняются аномальные холода. Ночью 22 декабря температура воздуха в некоторых районах Челябинской области опустилась до 28-30 градусов ниже нуля. Днем синоптики обещают 21-26 градусов холода, в низинах – до 31.

Сегодня, 22 декабря, отменены уроки у первой смены челябинских школьников с 1 по 4 класс. В Троицке не учатся дети 1-5 классов.