Аномальный мороз отступил: в выходные в Челябинской области будет тепло и ветрено

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следующая неделя на Урале предполагается вполне комфортной в плане погоды: преобладающее поступление воздушных масс с Европейской территории России и Атлантики убережет регион от значительных морозов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Ожидается преобладание умеренно морозной погоды, будет идти снег. Температура воздуха в ближайшие выходные и в начале новой недели превысит норму на 3-4 градуса, в конце недели понизится до климатических значений: 28-31 декабря ожидается ночью минус 16-21, днем – 10-15 градусов», – сообщили в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Предстоящей ночью в Челябинской области возможен небольшой снег, метели, минус 14-19, в низинах – до 23 градусов. Днем в субботу, 24 декабря, при такой же характеристике погоды ожидается минус 6-11, в пониженных частях рельефа – до 17 мороза на фоне юго-западного ветра 6-11 метров в секунду, отдельные порывы до 17 м/с.

Примерно такой же температурный режим сохранится и в воскресенье, 25 декабря.

В Челябинске в течение ближайших суток также возможен небольшой снег, ночью будет 17-19, завтра днем – 7-9 ниже нуля.

По информации Гидрометцентра России, уже 25 декабря день начнет прибывать, что автоматически улучшает настроение и способствует увеличению выработки гормона счастья. Солнце с каждым днем, отодвигая границы ночи, будет дольше задерживаться на небосводе. И путь его будет пролегать все выше. «Рождается новое солнце», – говорили древние славяне.