Пт, 23.12.2016, 16:41 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 23 декабря 2016 года, 14:30

Аномальный мороз отступил: в выходные в Челябинской области будет тепло и ветрено


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следующая неделя на Урале предполагается вполне комфортной в плане погоды: преобладающее поступление воздушных масс с Европейской территории России и Атлантики убережет регион от значительных морозов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Ожидается преобладание умеренно морозной погоды, будет идти снег. Температура воздуха в ближайшие выходные и в начале новой недели превысит норму на 3-4 градуса, в конце недели понизится до климатических значений: 28-31 декабря ожидается ночью минус 16-21, днем – 10-15 градусов», – сообщили в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Предстоящей ночью в Челябинской области возможен небольшой снег, метели, минус 14-19, в низинах – до 23 градусов. Днем в субботу, 24 декабря, при такой же характеристике погоды ожидается минус 6-11, в пониженных частях рельефа – до 17 мороза на фоне юго-западного ветра 6-11 метров в секунду, отдельные порывы до 17 м/с.

Примерно такой же температурный режим сохранится и в воскресенье, 25 декабря.

В Челябинске в течение ближайших суток также возможен небольшой снег, ночью будет 17-19, завтра днем – 7-9 ниже нуля.

По информации Гидрометцентра России, уже 25 декабря день начнет прибывать, что автоматически улучшает настроение и способствует увеличению выработки гормона счастья. Солнце с каждым днем, отодвигая границы ночи, будет дольше задерживаться на небосводе. И путь его будет пролегать все выше. «Рождается новое солнце», – говорили древние славяне.

© 2008–2016 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: отмена занятий, погода в челябинской области, новости челябинска, морозы на урале
Подписаться на рассылку www.dostup1.ru
3 691
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 16:40
Главный синоптик Южного Урала рассказала, какой будет погода на Новый год
сегодня, 16:32
Бандиты, случайно убившие жительницу Магнитогорска, обжаловали приговор
сегодня, 16:30
Жительница Южного Урала потеряла 220 тыс. рублей, доверившись интернет-«помощнику»
сегодня, 16:25
Около 1,5 тыс. бутылок казахской водки будет уничтожено в Челябинской области
сегодня, 16:20
Покупатель 29 воздушных шаров «развел» на деньги жительницу Снежинска
сегодня, 16:09
Челябинское УФАС вскрыло картель, заработавший 100 млн на детсадах и школах
сегодня, 15:03
Сандакову и его адвокату ограничили срок ознакомления с делом о взятке
сегодня, 14:53
Южноуральцы, надругавшиеся над трупом односельчанина, попросили смягчения приговора
сегодня, 14:44
Челябинцам популярно расскажут о советском конструктивизме
сегодня, 14:24
Прокуратура начнет проверки в 3-х общежитиях Челябинска, объявивших голодовку
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Прямой доступ
Интервью
Опрос

Какую елку Вы установите дома?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость