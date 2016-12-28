В Челябинской области создана новая епархия

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской митрополии произошли структурные изменения – во вторник, 27 декабря, Священный Синод утвердил выделение Златоуста и горнозаводской зоны в отдельную епархию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу митрополии.

Синод принял решение образовать в административных границах Златоустовского, Трехгорного, Усть-Катавского городских округов, а также Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского и Саткинского районов Челябинской области Златоустовскую епархию, выделив ее из состава Челябинской епархии.



Правящему архиерею Челябинской епархии Синод постановил иметь титул «Челябинский и Миасский». Правящему архиерею Златоустовской епархии усвоен титул «Златоустовский и Саткинский».

Епископом Златоустовским и Саткинским избран игумен Викентий (Брылеев), клирик Челябинской епархии.

До 2012 года Челябинская епархия занимала всю территорию области, затем ее разделили на три епархии: Челябинскую, Троицкую и Магнитогорскую. Все три подразделения входили в состав Челябинской митрополии. После образования Златоустовской епархии в составе Челябинской остались Аргаяшский, Каслинский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Нязепетровский, Сосновский, Чебаркульский районы, а также Верхнеуфалейский, Карабашский, Копейский, Кыштымский, Миасский, Озерский, Снежинский и Челябинский городские округа.