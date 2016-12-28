Сопредседатель челябинского «Парнаса» арестован за размещение фашистской свастики в соцсети
Прокуратура возбудила административное дело в отношении сопредседателя Челябинского регионального отделения «Партии народной свободы» («Парнас») Андрея Линева о пропаганде нацистской атрибутики, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации надзорного ведомства, Линев на своей личной странице в соцсети в июле 2010 и октябре 2014 разместил фотографии с изображением свастики в виде фашистского креста с загнутыми концами.
«По состоянию на 22 декабря текущего года фотографии размещены на странице Линева, то есть в указанный период он публично демонстрировал и пропагандировал нацистскую атрибутику и символику», – говорится в сообщении.
Напомним, в России запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.
Административное дело возбуждено по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).
Постановлением Советского районного суда Андрею Линеву назначено наказание в виде административного ареста сроком на семь суток.
Постановление суда не вступило в законную силу.