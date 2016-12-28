Сопредседатель челябинского «Парнаса» арестован за размещение фашистской свастики в соцсети

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратура возбудила административное дело в отношении сопредседателя Челябинского регионального отделения «Партии народной свободы» («Парнас») Андрея Линева о пропаганде нацистской атрибутики, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации надзорного ведомства, Линев на своей личной странице в соцсети в июле 2010 и октябре 2014 разместил фотографии с изображением свастики в виде фашистского креста с загнутыми концами.

«По состоянию на 22 декабря текущего года фотографии размещены на странице Линева, то есть в указанный период он публично демонстрировал и пропагандировал нацистскую атрибутику и символику», – говорится в сообщении.

Напомним, в России запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.

Административное дело возбуждено по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

Постановлением Советского районного суда Андрею Линеву назначено наказание в виде административного ареста сроком на семь суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.